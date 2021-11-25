МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Число пострадавших при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 44, все они госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"По уточненным данным, при ЧП на шахте пострадали 44 человека, еще один погиб", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все 44 горняка госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 42 — в средней и легкой степени тяжести.

Один человек в результате ЧП погиб.

После задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области в вентиляционном штреке остаются 48 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На поверхность выведено 237 человек, остаются в шахте 48", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что врио главы МЧС России Александр Чуприян проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии после происшествия на шахте "Листвяжная".

Задымление на шахте началось сегодня около 08.30 (04.30 мск), она расположена в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. По данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Пострадали 44 горняка, все госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.

Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово — одной из самых мощных в стране по переработке энергетических углей.