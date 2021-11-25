МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбуждено после ЧП на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Задымление на шахте началось сегодня около 08.30 (04.30 мск), она расположена рядом с поселком городского типа Грамотеинский города Белово. Согласно последним сведениям МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. По информации властей, один человек погиб, более 40 пострадали.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Как отметили в СК, утром 25 ноября в горной выработке ООО "Шахта "Листвяжная" произошло задымление. По имеющимся данным, в штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается. По предварительным данным, некоторые работники пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется.

Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.