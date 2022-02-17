МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Институты развития Дальнего Востока и действующие на этой территории преференциальные режимы в целом способствуют опережающему развитию региона, однако ряд системных проблем ограничивает их эффективность, говорится в сообщении Счетной палаты. Счетная палата России оценила состояние платных дорог "Автодора"

"По мнению Счетной палаты, эффективность оказываемых Дальнему Востоку мер поддержки ограничивают системные проблемы как в деятельности самих институтов развития, так и в механизмах функционирования префрежимов", — сказано в сообщении.

Так, в госпрограмме развития ДФО не закреплены планируемые эффекты от деятельности институтов развития, а ключевые показатели их эффективности носят краткосрочный характер и не связаны с национальными целями развития страны и Дальнего Востока. "Что касается префрежимов, то стратегические цели их применения не выделены отдельно для каждого дальневосточного региона и не учитывают их социально-экономические особенности", — отмечает ведомство.

"Совместно с экспертами Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС мы рассчитали интегральный индекс социально-экономического развития муниципальных образований, где действуют режимы территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Исходя из полученных значений индекса, в 2013-2020 годах уровень развития большинства муниципалитетов ДФО вырос в среднем почти на 18%. Однако динамика везде очень разная", — указала аудитор Наталья Трунова.

СП обратила внимание на постоянные корректировки объемов финансирования, которое федеральный бюджет направляет на строительство объектов инфраструктуры ТОР. "Расходы ежегодно корректируются в зависимости от фактических трат. Это говорит о невысокой степени обоснования бюджетных расходов на создание инфраструктуры ТОР", — добавила аудитор.

Не совершенна и действующая методика мониторинга эффективности дальневосточных ТОР: в ней не установлены пороговые значения показателей, не учитываются предоставляемые резидентам отраслевые субсидии, бюджетные инвестиции и льготы по страховым взносам на обязательное социальное страхование. "В связи с этим контрольное ведомство предлагает внести в методику соответствующие изменения", — отметила СП.

"Развитие ТОР на следующем этапе требует учета специфики регионов, в которых они функционируют, в том числе наличия факторов, сдерживающих социальное и экономическое развитие, природно-климатические особенности, численность трудовых ресурсов, возможность их привлечения и другие", — заключила Трунова.