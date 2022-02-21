МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Орловская область введет статус ЧС, чтобы оперативно использовать средства резервного фонда в связи с прибытием беженцев с Донбасса, заявил губернатор региона Андрей Клычков телеканалу "Россия 24".

Он уточнил, что статус будет введен в понедельник в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Первые беженцы из Донбасса прибудут в Орловскую область завтра, им на месяц организуют бесплатную мобильную связь

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По данным врио главы МЧС России Александр Чуприяна, Россия приняла уже более 53 тысяч беженцев с Донбасса.