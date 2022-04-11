Путин поручил продлить реализацию программы развития Крыма и Севастополя
Путин поручил продлить срок реализации программы по развитию Крыма и Севастополя до 2027года
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить срок ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2027 года, предусмотрев бюджетные средства, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить продление срока реализации государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/regions/20220411/836634715.html
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