МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить срок ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2027 года, предусмотрев бюджетные средства, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству РФ: обеспечить продление срока реализации государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете", — говорится в сообщении.