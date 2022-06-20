МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Андреем Чибисом. Глава государства отметил изменения, произошедшие в регионе за последние три года.

"В целом ситуация в Мурманской области удовлетворительная: растут внутренний региональный валовый продукт, промышленное производство. Несмотря на суровый климат, неплохие показатели показывают сельское хозяйство и стройка. В регионе хорошая бюджетная устойчивость", — добавил Путин.

В частности, с 2019 года рост объема валового регионального продукта Мурманской области составил 116%. Уровень инвестиций вырос на 30%, их размер составил почти 600 млрд руб. На 17,3% вырос индекс промышленного производства, а доходы консолидированного бюджета — в 1,8 раза.

В ходе встречи обсудили привлеченье к работе в Заполярье молодых и активных специалистов. Региону удалось привлечь внимание молодежи в том числе за счет программы "Полярки для молодых": специалисты до 35 лет получают максимальную надбавку к заработной плате с первого дня трудоустройства.

"Серьёзный толчок для развития региона дали новые налоговые режимы. Это первая и единственная пока в Арктике территория опережающего развития — "Столица Арктики" и "арктические льготы", которые были приняты благодаря поддержке президента. Мурманская область является лидером Арктической зоны РФ по количеству резидентов, новые резиденты фактически вложили в регион сто миллиардов рублей и создали три тысячи рабочих мест", — отметил губернатор.

Ещё одна программа, которая начала работу и сразу стала пользоваться высоким спросом — это "Гектар Арктики". Уже 1700 человек фактически получили эту землю, а 600 находятся в стадии оформления. В рамках региональной программы "Губернаторский стартап" региональное правительство даёт один миллион рублей на развитие своего дела. Часть проектов, которые в этом году получили эту поддержку, — как раз для тех, кто взял гектар в Арктике.

В планах властей региона — в 2023 году закончить строительство нового порта на Западном берегу Кольского залива.

Чибис особо поблагодарил президента за программу реновации ЗАТО: она была начата в 2021 году после аналогичной встречи. Первый этап реализован при помощи федерального бюджета, в этом году реновация производится за счёт средств областного бюджета. Сейчас разрабатывается комплексный план реновации, он предполагает на 2023-2024 годы выделение 16,5 миллиарда рублей.

70 процентов расходов бюджета идут на социальную поддержку населения. 340 тысяч человек (почти половина населения области) получают ту или иную социальную поддержку.

В сравнении с 2018 годом регион в 1,8 раза увеличил доходную базу и впервые стал бездотационным субъектом федерации