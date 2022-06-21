Крым запустил проекты по интеграции с украинскими регионами
Крым запустил проекты по интеграции с освобожденными Херсонской и Запорожской областями Украины
Читать 1prime.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Крым запустил проекты, направленные на интеграцию с освобожденными Херсонской и Запорожской областями Украины. Об этом рассказал РИА Новости постпред республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Он отметил, что регионы уже тесно взаимодействуют друг с другом в торгово-экономической сфере. Кроме того, было восстановлено движение автомобилей и грузового транспорта, ведется работа над запуском пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения.
По словам Мурадова, наличие транспортных магистралей позволит обеспечить непрерывное снабжение освобожденных украинских территорий продуктами, лекарствами и гуманитарной помощью, а также укрепит межрегиональные связи в других сферах.
https://1prime.ru/regions/20220621/837240676.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.