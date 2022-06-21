СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Крым запустил проекты, направленные на интеграцию с освобожденными Херсонской и Запорожской областями Украины. Об этом рассказал РИА Новости постпред республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. В Запорожье предложили открыть второй транспортный коридор с Крымом

Он отметил, что регионы уже тесно взаимодействуют друг с другом в торгово-экономической сфере. Кроме того, было восстановлено движение автомобилей и грузового транспорта, ведется работа над запуском пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения.

По словам Мурадова, наличие транспортных магистралей позволит обеспечить непрерывное снабжение освобожденных украинских территорий продуктами, лекарствами и гуманитарной помощью, а также укрепит межрегиональные связи в других сферах.