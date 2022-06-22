МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и городских облигаций, сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы. Названы регионы России, лидирующие по доходам населения

"Ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне ААА (RU) — наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации — со стабильным прогнозом… Подтверждение кредитного рейтинга Москвы на уровне ААА(RU) позволяет агентству также сохранить аналогичный кредитный рейтинг для всех выпусков облигаций городского облигационного (внутреннего) займа (72, 73 и 74 "зеленый" выпуски)", — заявили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что в АКРА выделили следующие факторы, повлиявшие на кредитный рейтинг Москвы: максимальная оценка бюджетного и экономического профилей города, минимальный уровень долговой нагрузки, стабильный профицит ликвидности и высокая операционная эффективность бюджета. Эксперты агентства подчеркивают, что в Москве сложилась высокодиверсифицированная экономика. Она определяет профиль доходов города: на десять крупнейших налогоплательщиков приходится всего 9,5% собственных доходов бюджета.

"Предприятия и организации города представляют практически все основные отрасли экономики. По итогам пяти месяцев 2022 года поступило от предприятий торговли 16,1% доходов бюджета Москвы, обрабатывающей промышленности – 7%, сферы услуг – 6,3%, IT-сектора – 5,5%, строительства – 5,4%. Весомый вклад в экономику города вносит малый и средний бизнес. Налоговые поступления от субъектов МСП всех отраслей за последние несколько лет составляют около четверти всех бюджетных доходов", — рассказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, чьи слова приводятся в сообщении. Продажи новостроек в Москве побили рекорд прошлого года

Эксперты АКРА отметили также, что Москва характеризуется высоким уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры. В агентстве заявили, что соотношение долга и текущих доходов Москвы, соотношение долга и ВРП стабильно находятся на минимальном уровне, обслуживание долга составляет незначительный процент.

"В июне 2022 года, в соответствии со своими обязательствами, город погасил облигации 48 выпуска, размещенные в 2010 году. Общая сумма погашения — 30 миллиардов рублей. Объем госдолга города сократился почти на 20% и на текущий момент составляет 123 миллиарда рублей, или 3,8% от величины доходов городского бюджета. Долг представлен тремя выпусками городских облигаций со сроком погашения в 2024-2028 годах, а также бюджетным инфраструктурным кредитом", — отметила Зяббарова.

"По состоянию на 1 июня 2022 года в бюджет Москвы поступило 1 триллион 565,3 миллиарда рублей. Доходы бюджета составили почти половину от запланированного на 2022 год показателя – 47,3%. Кассовые расходы бюджета Москвы на 1 июня 2022 года — 1 триллион 293,2 миллиарда рублей. Более половины всех расходов – 54,6%, или 706,4 миллиарда рублей, направлено на финансирование городских программ социальной направленности: здравоохранение, образование, культура, спорт и социальная поддержка жителей города", — добавила Зяббарова.