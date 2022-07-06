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Lidovky: Литва выставила себя посмешищем из-за блокады Калининграда
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Журналист Збынек Петрачек заявил в издании Lidovky, что Литва выставила себя посмешищем из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград. Отмечается, что... ПРАЙМ, 06.07.2022
регионы, экономика, новости, литва, калининград, ес
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Журналист Збынек Петрачек заявил в издании Lidovky, что Литва выставила себя посмешищем из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград.
Отмечается, что Евросоюз планирует рассмотреть компромиссное решение проблемы, связанной с частичной блокадой, которую организовала Литва.
По словам Петрачека, в Литве сложилось ощущение, что Европейский союз "ее песочит" за "введение санкций", а сама страна своими действиями выставила себя посмешищем.