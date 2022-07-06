МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Журналист Збынек Петрачек заявил в издании Lidovky, что Литва выставила себя посмешищем из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград. Алиханов рассказал о вариантах ответа на блокаду Литвой Калининграда

Отмечается, что Евросоюз планирует рассмотреть компромиссное решение проблемы, связанной с частичной блокадой, которую организовала Литва.

По словам Петрачека, в Литве сложилось ощущение, что Европейский союз "ее песочит" за "введение санкций", а сама страна своими действиями выставила себя посмешищем.