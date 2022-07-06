МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, являющийся одним из возможных ответов на ограничение Литвой транзита в Калининград, не является блокадой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Алиханов рассказал о вариантах ответа на блокаду Литвой Калининграда

"Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву", — отметил Алиханов, добавив, что речь идет о Сувалкском коридоре.

По словам губернатора, граждане Литвы смогут путешествовать, но порт Клайпеды потеряет свою экономическую привлекательность.