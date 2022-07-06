Алиханов: запрет на транзит товаров из Прибалтики не является блокадой
Алиханов заявил, что запрет на транзит товаров в Россию из Прибалтики не является блокадой
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, являющийся одним из возможных ответов на ограничение Литвой транзита в Калининград, не является блокадой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву", — отметил Алиханов, добавив, что речь идет о Сувалкском коридоре.
По словам губернатора, граждане Литвы смогут путешествовать, но порт Клайпеды потеряет свою экономическую привлекательность.
https://1prime.ru/regions/20220706/837392771.html
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