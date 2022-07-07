Российские регионы будут расширять сотрудничество с Китаем
В Генконсульстве заявили о намерении регионов России и Китая расширять торговое сотрудничество
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Генеральное консульство России в городе Харбин сообщило, что восемь российских и китайских регионов выразили готовность расширять торгово-экономическое сотрудничество.
Согласно заявлению дипмиссии, представители Амурской и Сахалинской областей, ЕАО, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, китайских провинций Хэйлунцзян и Гуандун 6 июля объявили о намерении расширить торгово-экономическое сотрудничество.
Отмечается, что были подписаны коммерческие документы между 48 компаниями из России и Китая. Около 200 предприятий изъявили желание продолжить общение на B2B-переговорах.
https://1prime.ru/regions/20220707/837405683.html
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