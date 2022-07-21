МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В Литве состоялось заседание комиссии, которая отвечает за установление обновленных правил транзита в Калининград с учетом рекомендаций Еврокомиссии, о решении проинформируют российскую сторону. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Поставки стройматериалов в Калининград могут упасть в четыре раза

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия опубликовала ранее разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий.

"Вчера, по моим сведениям, состоялось заседание специальной комиссии, которая должна установить изменения в порядке (транзита — ред.). Я знаю, что обсудили процедуру, как должен будет выглядеть контроль за количеством, как считать, какие данные собирать. Я себе так представляю, что теперь "Литовские железные дороги" должны будут информировать об этом российскую сторону… и тогда можно будет подавать заявки. Когда начнутся сами перевозки? Ну, посмотрим", — сказала Шимоните.