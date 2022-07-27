МИД рассказал о разблокировке Литвой транзита в Калининград
В МИД считают, что пока рано давать оценку решению Литвы разблокировать транзит в Калининград
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что необходимо посмотреть на практическую реализацию решения Литвы о возобновлении транзита перед его оценкой.
По словам дипломата, власти Литвы решили возобновить движение транзитных поездов с грузами в Калининградскую область.
"Полагаем, что пока еще рано оценивать это решение, главное — как этот порядок будет реализовываться на практике", — отметил Нечаев.
https://1prime.ru/regions/20220727/837624251.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.