МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что необходимо посмотреть на практическую реализацию решения Литвы о возобновлении транзита перед его оценкой. РЖД увеличат квоту пассажирских мест в Калининград с августа

По словам дипломата, власти Литвы решили возобновить движение транзитных поездов с грузами в Калининградскую область.

"Полагаем, что пока еще рано оценивать это решение, главное — как этот порядок будет реализовываться на практике", — отметил Нечаев.