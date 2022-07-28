МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты транзита, Литва может перестать его пропускать. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. МИД рассказал о разблокировке Литвой транзита в Калининград

Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту.

"Эта информация нам известна, мы работаем с ней. Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. Поэтому отказ от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать – в чем я сомневаюсь, – либо перестанут пропускать", – передала пресс-служба главы региона.