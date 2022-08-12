МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Активизация привлечения частных инвестиций в экономику Алтайского края возможна, для этого разработано достаточно механизмов поддержки. Так считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин призвал сделать путешествия по России "комфортными и интересными"

На встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Мишустин напомнил о программе социально-экономического развития региона, в рамках которой он получает ежегодно 1 миллиард рублей из федерального бюджета на условиях софинансирования из внебюджетных источников. Томенко сообщил, что за три года из внебюджетных источников было привлечено 6,6 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. По его словам, к концу 2022 года в Алтае создадут дополнительно 2100 рабочих мест.

Мишустин в свою очередь отметил, что "это мало". Он указал, что сегодня множество инвесторов готовы вложить средства в развитие Алтайского края.

Томенко отдельно рассказал о развитии машиностроения в Алтайском крае, отметив, что местным производителям удается наладить производство деталей, которые ранее закупались за рубежом, а также найти рынки сбыта своей продукции внутри страны и за рубежом. Губернатор, в частности, отметил, что прекращены закупки оборудования из США, но совместно с Минпромторгом разрабатываются меры поддержки машиностроителей.

"Думаю, что по итогам 2022 года нам удастся удержать уровень промышленного производства", — заверил он.

Томенко напомнил, что Алтайский край является одним из лидеров в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

"Мы увеличиваем степень локализации производств, идет перенастройка на приобретение и использование комплектующих, приобретенных либо на собственных предприятиях, либо в странах, которые занимают нормальную позицию по отношению к России", — пояснил губернатор и привел несколько примеров таких производств.