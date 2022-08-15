МОСКВА. 15 авг — ПРАЙМ. Ущерб от двух волн паводков в Забайкальском крае составил 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов. Власти Приамурья оценили предварительный ущерб от паводка

Он отметил во время совещания по ликвидации последствий ЧС с вице-премьером России Михаилом Мишустиным, что в Забайкалье пострадало 5046 человек, 1747 домов, 81 участок автомобильных дорог протяженностью 60 километров, смыло 14 мостов.

"Общая сумма ущерба составляет 1,8 миллиарда рублей. На социальные выплаты необходимо 142 миллиона рублей. Социальные выплаты уже начаты. Угрозы продолжения паводков и наводнения сохраняются, поэтому находимся в боеготовном состоянии", — подчеркнул губернатор, поблагодарив Мишустина за выделение финансирования на строительство семи защитных дамб, которые значительно снизили ущерб.