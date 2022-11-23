МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил завод "Святой источник" в Дмитровском городском округе, где проверил реализацию инвестиционного проекта и обсудил перспективы сотрудничества с инвесторами. Целью данного проекта является создание на территории городского округа крупнейшего в Восточной Европе завода по производству бутилированной воды и напитков.

С 2019-го проект на территории индустриального парка "Северное Шереметьево" реализует группа компаний "ИДС Боржоми Россия", которая является лидером страны по производству бутилированной воды, выпускает продукцию под брендами "Святой источник", "Эдельвейс", "Боржоми". Завод построен в рекордно короткие сроки — за 9 месяцев.

Воробьев посетил предприятие "Святой источник" и проверил ход реализации инвестиционного проекта, а также обсудил дальнейшие планы сотрудничества с инвесторами.

"Завод "Святой источник" — лидер по продаже бутилированной воды. Сейчас здесь производят полмиллиарда бутылок в год, а собираются — миллиард. Хочу поблагодарить инвесторов за то, что реализуют такой масштабный проект у нас в регионе. И, конечно, самое главное — люди, которые работают на предприятии. Это компетентные сотрудники, обладающие всем необходимым, чтобы управлять сложными линиями", — отметил Андрей Воробьев.

Суммарный объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. На предприятии уже создано 200 рабочих мест, 80% сотрудников — местные жители.

Предприятие вошло в реестр участников регионального инвестиционного проекта. С 1 по 4 годы оно не платит налог на имущество, а с 5 по 7 годы он снижен до 1,1% при стандарте 2,2%. Налог на прибыль в течение всего срока реализации проекта нужно будет платить только 10% вместо 20%.

"Завод был построен в короткие сроки — возводить его начали в 2020 году, а первый коммерческий запуск продукции был уже в феврале 2022-го. У нас применены новейшие технологии, как по обработке воды и производству напитков, так и по бутилированию и хранению продукции. В основном она идет в Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а также в Беларусь", — рассказал операционный директор завода Юрий НАУМЕНКО.

Сейчас на предприятии работают 3 линии: моноформатная по производству питьевой воды объемом 5 л (6 тыс. бутылок/час), мультиформатная 0,33-1,5 л (44 тыс. бутылок/час) и асептическая, где производят воду с ароматизаторами 0,5-1,5 л (36 тыс. бутылок/час). К 2026 году запустят две новые линии, а к 2030-му — еще столько же.