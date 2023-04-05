МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал правительство и глав ведомств проконтролировать финансовое обеспечение правоохранительных органов на новых российских территориях. Путин заявил, что есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах

Глава государства в среду выступил на заседании Совета безопасности РФ. Он напомнил, что до июня в стране должно завершиться формирование подразделений правоохранительных органов и спецслужб в четырех новых регионах.

"Я прошу правительство и руководителей соответствующих федеральных ведомств взять под контроль решение всех вопросов материального снабжения новых структур", — сказал президент.

Он подчеркнул, что снабжение новых структур современным оборудованием и оружием должно проводиться в приоритетном порядке.

Кроме того, глава государства призвал наладить обратную связь между жителями новых регионов и правоохранительными органами и обеспечить оперативное реагирование на обращение граждан.