Путин призвал проконтролировать снабжение правоохранителей в новых регионах
Путин призвал проконтролировать материальное снабжение правоохранителей в новых регионах
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал правительство и глав ведомств проконтролировать финансовое обеспечение правоохранительных органов на новых российских территориях.
Глава государства в среду выступил на заседании Совета безопасности РФ. Он напомнил, что до июня в стране должно завершиться формирование подразделений правоохранительных органов и спецслужб в четырех новых регионах.
"Я прошу правительство и руководителей соответствующих федеральных ведомств взять под контроль решение всех вопросов материального снабжения новых структур", — сказал президент.
Он подчеркнул, что снабжение новых структур современным оборудованием и оружием должно проводиться в приоритетном порядке.
Кроме того, глава государства призвал наладить обратную связь между жителями новых регионов и правоохранительными органами и обеспечить оперативное реагирование на обращение граждан.
https://1prime.ru/regions/20230405/840294882.html
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