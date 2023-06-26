МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В Москве наступил дополнительный выходной, понедельник будет нерабочим, но не для всех — органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб продолжают работу. Офисы Сбербанка в Москве будут работать штатно в понедельник

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. В целях минимизации рисков для москвичей было решено объявить понедельник нерабочим днем.

РЕЖИМ ТРУДА ОПРЕДЕЛЯЕТ САМ РАБОТОДАТЕЛЬ

Как пояснили в пресс-службе мэра Москвы, режим труда для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений. Аналогичным образом регулируется и режим работы организаций в части реализации товаров, работ, услуг для граждан и организаций.

Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни.

ПЕРЕНОС ЕГЭ И "ДЕЖУРНЫЕ" ГРУППЫ ДЕТСАДОВ

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы пояснили, что резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку перенесен на 1 июля.

Также из-за нерабочего дня в детских садах открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома.

В остальных учреждениях комплекса социального развития, включая медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и дворцы бракосочетания работа и прием посетителей пройдут в штатном режиме.