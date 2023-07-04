МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, основной темой станет обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов. Госдума запретила взыскивать долги по кредитам жителей новых регионов

С докладами выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Две недели назад Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина к 30 июня предоставить данные о финансировании мероприятий в новых регионах страны. На совещании с членами кабмина глава государства напомнил о поручении перевести часть расходов отраслевых программ министерств и ведомств на финансирование мероприятий в новых субъектах.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НОВЫХ РЕГИОНОВ

Путин ранее поставил задачу как можно быстрее интегрировать новые регионы в экономическое, правовое и образовательное пространство страны, а также вывести их на общероссийский уровень по всем показателям.

Для этого правительство подготовило долгосрочную программу социально-экономического развития этих регионов. Она была утверждена в апреле и предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, а также реализацию социальных мер поддержки.

В рамках выполнения стратегии планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, сформировать условия для дальнейшего роста, благосостояния граждан и защиты их прав.

Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в новых регионах предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта.

ОБЪЕМ РАБОТЫ

В конце мая глава правительства сообщил, что в новых регионах уже восстановлено свыше 1,5 тысяч многоквартирных домов, почти 1,7 тысячи объектов жилищно-коммунального хозяйства, практически 800 социально значимых учреждений, в порядок приведено более 800 километров автомобильных дорог и 18 мостов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что на модернизацию систем тепло- и водоснабжения в новых регионах будет направлено 25 миллиардов рублей. В ближайшие три года на ведение лесного хозяйства, в том числе охрану лесов от пожаров в новые регионы будет направлено более 425 миллионов рублей.

На докапитализацию фондов развития промышленности новых регионов в рамках программы их социально-экономического развития, в 2023 году будет выделено 2,9 миллиарда рублей. Также на поддержку представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан власти РФ направят 1 миллиард рублей.