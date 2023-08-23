МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал главной проблемой республики скромные доходы и рост цен. Путин прокомментировал дополнительные кредиты регионам

"В социальной сфере, конечно, в экономической тоже, на мой взгляд, главная проблема – это всё-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен", — сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, есть "совершенно очевидные вопросы" с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства.

Президент также отметил восстановление промышленности в республике. "Но это именно восстановительный рост, а нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован, вот этот восстановительный рост, чтобы эта задача была реализована, решена, и потом на этой базе двигаться дальше", — сказал он.