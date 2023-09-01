МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Власти России в ближайшие годы выделят почти 2 триллиона рублей на развитие новых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. Промсвязьбанк подключит к своему маркетплейсу новые регионы России

"В ближайшие, по-моему, 2,5 года только из федеральных источников планируется выделить почти 2 триллиона рублей на развитие этих территорий — 1,9 триллиона рублей. Это приличные деньги. У нас существует несколько программ развития этих территорий и повторяю еще раз — первый этап — это достижение общероссийского уровня в вопросах социального характера — это медицина, образование, это развитие инфраструктуры, восстановление, во-первых, много же разрушено, восстановление и развитие инфраструктуры. Это вещи прозаические, но тем не менее очень важные для людей — это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, восстановление высшей школы, восстановление объектов культуры, промышленности, сельского хозяйства", — сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

По словам президента, люди, проживающие в новых регионах РФ "очень талантливые, трудоспособные, энергичные", никто из них не стоит с протянутой рукой, "все готовы работать, нужно только создать условия".