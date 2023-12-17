МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Помощь новым регионам в интеграции в состав страны — задача исключительной важности, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Россия в рамках СВО борется с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев

"Помощь нашим новым субъектам РФ в процессе их интеграции, скажем так, реинтеграции в нашу страну — задача исключительной важности", — сказал о в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Медведев отметил, что уровень жизни на территории этих регионов, весь спектр социальных и государственных услуг должны соответствовать общим стандартам в стране.

По его словам, для формирования правовых основ, на базе которых будет строиться мирная жизнь в новых регионах, была проделана большая работа.

"Идет перезапуск всей системы государственной власти в соответствии с российскими законами, создаются управленческие инструменты", — отметил Медведев.

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.