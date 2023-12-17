МИНСК, 17 дек — ПРАЙМ. США делают все, чтобы отдалить Европу от России, так как их союз опасен для Вашингтона, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В Словакии усомнились в достижении Украиной поставленных целей

"История показывает, что существовали периоды, когда Россия и православный мир жили в согласии с Европой. Сегодня же Запад в лице США делает все возможное, чтобы отделить Европу от России. Европа со своими технологиями, знаниями, и Россия, то есть Восток, со своими ресурсами были бы опасными для США", — сказал Додик в интервью телеканалу "РТР-Беларусь", показанном в воскресенье.

Додик отметил, что "Евросоюз сегодня все больше находится под контролем США, исполняет исключительно команды Запада", для которого сегодня главный вопрос — ресурсы Востока.

"Запад должен идти на Восток, чтобы выжить, из-за нехватки ресурсов. В Европе нет нефти, газа, нет ничего, кроме доминирования США. В 90-х годах Европа была силой, которая развивалась, а сейчас процесс пошел в обратном направлении. У них нет ярких лидеров", — сказал Додик.

Додик обратил внимание, что границы Украины формировались "в коммунистические времена путем включения в ее состав различных территорий на основе сугубо политических решений, без учета настроения людей, этнических границ".

"По моему мнению, было бы логично, чтобы люди в какой-то момент имели возможность вернуться обратно. Поэтому это — важный конфликт, в котором, к сожалению, гибнут люди. Но, с другой стороны, это конфликт, который решает проблему, сложившуюся ранее. Я уверен, что Россия одержит важную стратегическую и решительную победу", — добавил Додик.