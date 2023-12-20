МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве

"При этом вновь хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один — эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков", — сказал Путин на совещании по развитию Восточного полигона.

Он добавил, что Восточное направление железных дорог крайне востребовано, и что необходимо определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба.

"Восточное направление железных дорог, все мы это понимаем прекрасно, крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, а значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед. Учитывая эти перспективы, нам нужно четко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объеме будет увеличиваться их провозная способность", — заключил Путин.