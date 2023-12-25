Власти передали Калининграду полномочия по господдержке бизнеса в регионе
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Калининградской области полномочий РФ по господдержке предпринимателей региона.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что c 1 января 2024 года полномочия РФ по господдержке предпринимателей и резидентов ОЭЗ перейдут к Калининградской области.
Источником финансового обеспечения господдержки станет субвенция из федерального бюджета, которая носит целевой характер и не может использоваться на другие цели. Калининградская область будет получать такие субвенции вместо иных межбюджетных трансфертов, которые она с 2015 года получала из федерального бюджета на господдержку юрлиц и резидентов ОЭЗ.
Власти выделили области 299,7 миллиарда рублей трансфертов, которые регион доведет до инвесторов для обеспечения стабилизации условий бизнеса и сохранения конкурентоспособности на уровне с общероссийскими условиями работы.
В Калининградской области действуют 122 соглашения, по которым инвесторам предоставляются субсидии, которые юрлица могут тратить на выплату зарплаты, уплату налогов, таможенных платежей, страховых взносов.
На ближайшие три года, по его словам, в федеральный бюджет заложено 61,8 миллиарда рублей на предоставление Калининградской области субвенций по новому формату: в 2024 году — 18,6 миллиарда, в 2025 году — 20,6 миллиарда, в 2026 году — 22,6 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/regions/20231225/842664205.html