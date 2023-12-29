2023-12-29T13:59:16+03:00
2023-12-29T13:59:16+03:00
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В Крыму пассажиров поезда из Москвы встретит оркестр Дедов Морозов
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В Крыму подготовили новогодний сюрприз для пассажиров поезда из Москвы, с сегодняшнего дня на перроне вокзала в Симферополе их встречает оркестр Дедов Морозов, сообщила... ПРАЙМ, 29.12.2023
регионы, экономика, новости, россия, крым, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — ПРАЙМ. В Крыму подготовили новогодний сюрприз для пассажиров поезда из Москвы, с сегодняшнего дня на перроне вокзала в Симферополе их встречает оркестр Дедов Морозов, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"Настоящий духовой оркестр Дедов Морозов 29 и 30 декабря встретит гостей Крыма давно полюбившимися новогодними мелодиями. Артисты проведут анимационные программы для детей и взрослых, викторины и конкурсы с призами", — говорится в сообщении.
Туристов, приезжающих поездом "Москва — Симферополь", духовой оркестр будет встречать на перроне вокзала.