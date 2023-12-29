СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — ПРАЙМ. В Крыму подготовили новогодний сюрприз для пассажиров поезда из Москвы, с сегодняшнего дня на перроне вокзала в Симферополе их встречает оркестр Дедов Морозов, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики. Аксенов оценил объем туристического потока в Крым в 2023 году

"Настоящий духовой оркестр Дедов Морозов 29 и 30 декабря встретит гостей Крыма давно полюбившимися новогодними мелодиями. Артисты проведут анимационные программы для детей и взрослых, викторины и конкурсы с призами", — говорится в сообщении.

Туристов, приезжающих поездом "Москва — Симферополь", духовой оркестр будет встречать на перроне вокзала.