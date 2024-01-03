СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Эксперты сообщили о подорожании японских авто с пробегом из-за санкций

Данные приводятся на 16.00 мск среды. В 13.00 проезда ожидали 500 машин.

"В очереди со стороны Тамани находится 279 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 358 транспортных средств, ожидание около часа", — говорится в сообщении о ситуации перед транспортным переходом.