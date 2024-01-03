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2024-01-03T15:15:55+03:00
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Проезда по Крымскому мосту ждут более 600 машин
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Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Данные... ПРАЙМ, 03.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Данные приводятся на 16.00 мск среды. В 13.00 проезда ожидали 500 машин.
"В очереди со стороны Тамани находится 279 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 358 транспортных средств, ожидание около часа", — говорится в сообщении о ситуации перед транспортным переходом.