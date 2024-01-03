2024-01-03T18:47:02+03:00
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Около 900 машин скопилось в очереди у Крымского моста к вечеру 3 января
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Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту увеличилась почти до 900 машин: со стороны Крыма проезда на мост ожидают 610 автомобилей, со стороны Кубани — 285 машин,... ПРАЙМ, 03.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, пробка, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — ПРАЙМ. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту увеличилась почти до 900 машин: со стороны Крыма проезда на мост ожидают 610 автомобилей, со стороны Кубани — 285 машин, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
Данные приводятся на 18.00 мск в среду 3 января.
"В очереди со стороны Тамани находится 285 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 610 транспортных средств, время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.