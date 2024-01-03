СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — ПРАЙМ. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту увеличилась почти до 900 машин: со стороны Крыма проезда на мост ожидают 610 автомобилей, со стороны Кубани — 285 машин, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. "Дром" оценил влияние ограничения на экспорт корейских авто в Россию

Данные приводятся на 18.00 мск в среду 3 января.

"В очереди со стороны Тамани находится 285 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 610 транспортных средств, время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.