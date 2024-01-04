2024-01-04T23:37:51+03:00
2024-01-04T23:37:51+03:00
2024-01-04T23:37:51+03:00
2024
https://1prime.ru/regions/20240104/842732087.html
Движение по Крымскому мосту временно остановили
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 04.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969936.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969936.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969935.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969935.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969923.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969923.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240102/842721837.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Причины перекрытия не назывались.
Отмечается, что находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.