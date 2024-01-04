СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Причины перекрытия не назывались.

Отмечается, что находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.