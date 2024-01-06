МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, оно перекрывалось чуть больше чем на час, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Аксенов оценил туристический поток в Крым в 2023 году

Движение было закрыто в субботу в 15.09 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.