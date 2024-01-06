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Проезд по Крымскому мосту возобновили спустя час
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, оно перекрывалось чуть больше чем на час, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к... ПРАЙМ, 06.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, оно перекрывалось чуть больше чем на час, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было закрыто в субботу в 15.09 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.