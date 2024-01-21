СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту, остановленное днем в воскресенье, открыли, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение перекрыли в 12.53 по мск. Причины не назывались. При этом местные власти сообщили о двух сбитых на юге Херсонской области вражеских ракетах, летевших на Крым, а также сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.