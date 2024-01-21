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Крымский мост открыли для движения транспорта
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Движение транспорта по Крымскому мосту, остановленное днем в воскресенье, открыли, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение... ПРАЙМ, 21.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту, остановленное днем в воскресенье, открыли, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 12.53 по мск. Причины не назывались. При этом местные власти сообщили о двух сбитых на юге Херсонской области вражеских ракетах, летевших на Крым, а также сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.