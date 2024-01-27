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Губернатор Ленобласти рассказал Путину о росте инвестиций в регион
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Объем инвестиций, привлеченных в экономику и социальную сферу Ленинградской области, в 2023 году увеличился на 13,5℅ и составил более 635 миллиардов рублей, сообщил губернатор... ПРАЙМ, 27.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, ленобласть, инвестиции, губернатор, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем инвестиций, привлеченных в экономику и социальную сферу Ленинградской области, в 2023 году увеличился на 13,5℅ и составил более 635 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Дрозденко в пятницу принял участие в совещании по социально-экономическому развитию агломерации Санкт-Петербурга в режиме видеоконференции, которое провел президент РФ Владимир Путин.
"Мы фиксируем ежегодный рост инвестиций. За прошлый год у нас инвестиции выросли на 13,5℅ — до свыше 635 миллиардов рублей. Это 40% от ВРП (валового регионального продукта — ред.) региона, и такие показатели характерны для стран-лидеров социально-экономического развития мира", — рассказал Дрозденко главе государства.
Дрозденко оценил инвестиционный портфель региона в более 6,2 триллиона рублей. "Это живые проекты, которые сегодня находятся на различных стадиях реализации", — уточнил он.
По оценке губернатора Ленобласти, активное развитие региона способствует улучшению демографической ситуации. Так, за последние 29 лет население региона выросло с 1,6 миллиона человек до более 2 миллионов человек.