МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем инвестиций, привлеченных в экономику и социальную сферу Ленинградской области, в 2023 году увеличился на 13,5℅ и составил более 635 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ткачев назвал объем инвестиций в постолимпийские объекты в Сочи

Дрозденко в пятницу принял участие в совещании по социально-экономическому развитию агломерации Санкт-Петербурга в режиме видеоконференции, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Мы фиксируем ежегодный рост инвестиций. За прошлый год у нас инвестиции выросли на 13,5℅ — до свыше 635 миллиардов рублей. Это 40% от ВРП (валового регионального продукта — ред.) региона, и такие показатели характерны для стран-лидеров социально-экономического развития мира", — рассказал Дрозденко главе государства.

Дрозденко оценил инвестиционный портфель региона в более 6,2 триллиона рублей. "Это живые проекты, которые сегодня находятся на различных стадиях реализации", — уточнил он.

По оценке губернатора Ленобласти, активное развитие региона способствует улучшению демографической ситуации. Так, за последние 29 лет население региона выросло с 1,6 миллиона человек до более 2 миллионов человек.