МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Уровень производства в ЯНАО упал, в то время как оборот розничной торговли вырос на 16, а общественного питания — на 13 процентов, пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на данные Тюменьстата. ФАС открыла дела из-за завышения цен на дизтопливо в ЯНАО и ХМАО

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в арктической зоне на севере крупнейшей в мире Западно-Сибирской равнины. По запасам и объемам добычи природного газа округ занимает 1-е место в России, а по разведанным запасам жидких углеводородов (нефти и конденсата), 2-е место после Ханты-Мансийского автономного округа. Суммарно в округе разрабатывается 93 месторождения из 234. Производство куриного мяса и яиц в ЯНАО находится на последнем месте в стране. Указанные продукты в округе предоставляют семь региональных компаний, следует из результатов исследования проекта "Контур. Фокус".

"Индекс промышленного производства в соотношении к ноябрю 2022 года составил 96,4 процента. Индекс грузооборота автомобильного транспорта организаций (без субъектов малого предпринимательства) за тот же период — 90,7 процента, то есть 627,7 миллиона тонн километров. Индекс оборота розничной торговли вырос до 116,1 процента и составил 184,3 миллиарда рублей. Индекс оборота общественного питания — 112,9 процента, то есть 26,3 миллиарда рублей", — сообщается в публикации службы.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил снижение добычи газа в России в 2023 году на 5,5 процента, до 636,7 миллиарда кубометров, а производство в декабре увеличилось на 3,8 процента, до 63 миллиарда кубометров.