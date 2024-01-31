МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал крупные финансовые учреждения заходить на новые территории, санкции уже случились, их бояться нечего. Новые регионы смогут заключать соглашения по стабилизации цен, заявила ФАС

"Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка, бояться нечего. Все и так то, чего боялись раньше, санкций, все уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там", — сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

Он отметил, что после организации в новых регионах свободной экономической зоны, такой же, как в Крыму и Севастополе, ее участниками стали 75 предприятий.

Путин подчеркнул, что на комплексную программу развития исторических регионов России в прошлом году был выделен 1,83 триллиона рублей, в ближайшие годы финансирование запланировано в таком же объеме, деньги есть, и они никуда не должны исчезнуть.

"Мы запустили комплексную программу развития наших исторических регионов, в ней почти 300 мероприятий, которые увязаны с конкретными целевыми показателями буквально по всем направлениям, включая экономику и инфраструктуру, здравоохранение и образование, культуру и спорт", — сказал он.

Он добавил, что в целом социально-экономическая интеграция воссоединенных регионов набрала хороший темп, прежде всего благодаря слаженной работе кабмина, федеральных министерств и ведомств и региональных властей.

"В целом, что касается всей социальной системы этих регионов, я прошу здесь действовать в высшей степени аккуратно и ответственно", — добавил президент.