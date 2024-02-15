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В центре Москвы произошел пожар
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Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах... ПРАЙМ, 15.02.2024
новости, регионы, экономика, россия, москва, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Предварительно, горят два строения внутри двора. Номер сложности пожара третий из пяти", — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".