МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Пожар в многоэтажке в Анапе на площади 1000 "квадратов" локализовали

"Предварительно, горят два строения внутри двора. Номер сложности пожара третий из пяти", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".