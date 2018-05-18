По просьбе "Сколково" уточняется должность эксперта в первом абзаце.

МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Руководитель направления "Газ и Арктика" энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Роман Самсонов назвал вполне логичными новые назначения в правительстве РФ в сфере энергетики, отметив, что министрам и вице-премьеру будет необходима согласованность действий в реализации крупных проектов в ТЭК.

Президент Владимир Путин в пятницу назначил вице-премьеров и министров нового правительства, предложенных премьер-министром Дмитрием Медведевым. Вице-премьером, курирующим промышленность и энергетику, назначен Дмитрий Козак, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин. Пост министра энергетики сохранил Александр Новак.

"Осуществленные назначения выглядят весьма логичными в условиях непрекращающегося внешнего геополитического и экономического давления на Россию, причем не только с точки зрения расширяющихся санкций со стороны Запада, но и вообще внешних факторов, требующих высокой концентрации ресурсов и согласованности действий руководителей ключевых министерств и ведомств, прежде всего энергетики", — сказал РИА Новости Самсонов.

"Козак отличается умением добиваться поставленных целей и задач, умея мобилизовать совершенно разных исполнителей для этого", — отметил он.

"Ситуация в отечественной энергетике требует не столько прорыва, сколько планомерной согласованной работы по подготовке изменений и гарантированного выполнения тех сложных обязательств, которые она уже имеет, включая финансовую дисциплину и эффективность производства", — считает Самсонов.

Кобылкин и Новак имеют опыт совместной работы в реализации проекта "Ямал СПГ", строительстве аэропорта и морского порта Сабетта, начале работ над Северным широтным ходом, напомнил он. "Однако задачи, которые теперь должна решать команда энергетиков под руководством и координацией вице-премьера, обладающего не только большим аппаратным весом и влиянием, но личным управленческим опытом, куда шире и сложнее", — сказал эксперт. Он также отметил, что опыт управления Ямало-Ненецким автономным округом и работы в нефтегазовой отрасли поможет Кобылкину в развитии геологоразведочной отрасли.

Новаку и Козаку предстоит дальнейшая работа над соглашением ОПЕК+, которое доказало свою эффективность с точки зрения влияния на нефтяной рынок. "Однако осложнение геополитической ситуации, кризисные процессы в важных странах — производителях нефти и газа потребуют более высокого внимания и координации со стороны правительства РФ. В этом смысле опыт Новака и полномочия Козака, скорее всего, будет актуальны и действенны", — заключил Самсонов.