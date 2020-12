МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Научные сотрудники Калифорнийского университета (Санта-Барбара, США) доказали, что солнечный свет эффективен в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Врач назвал причину повторной госпитализации после лечения COVID-19

Ученые проанализировали, как изменяется число случаев заражения коронавирусом в одних и тех же странах в зависимости от изменений условий окружающей среды. В том числе, исследовалось влияние температуры, влажности, осадков и ультрафиолетового излучения.

По мнению ученого сообщества, этот подход в работе позволяет избежать влияния сторонних факторов, в частности, благосостояния и уровня развитости социальных институтов: эти факторы нельзя игнорировать при изучении и сравнении разных государств.

Помимо этого эксперты учитывали время задержки между сменой климатических условий и уровнем заражения новым вирусом, так как инкубационный период между заражением и появлением первых симптомов достигает в среднем 4-7 дней. Влияет на результаты исследования и то, что определенное время уходит на проведение тестирования и подготовку его результатов.

Итак, выяснилось, что увеличение количества ультрафиолетового излучения, которое поступает с солнечной радиацией, с мая по июнь текущего года снизило число новых случаев заболевания на 1%. Речь идет о конкретном регионе США — Лос-Анджелесе.

Что касается севера страны, то, как показывает модель ученых, в регионах с умеренным климатом с января по июнь уровень новых случаев COVID-19 уменьшается на 7,4 % из-за увеличения инсоляции.