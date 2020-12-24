МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Ученые Калифорнийского технологического института, а также Лаборатории реактивного движения НАСА и Средней школы Сантьяго с уверенностью утверждают, что нашу галактику могли населять многие инопланетные цивилизации. Они даже определили их наиболее вероятное место обитания — это Млечный Путь. Однако, почти все они, скорее всего, уже прекратили свое существование. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.org. Билл Гейтс сделал неутешительный прогноз по развитию пандемии

Для оценки распространенности и возраста инопланетных цивилизаций ученые построили модель, демонстрирующую зарождение и гибель внеземных цивилизаций в пределах галактики. Были рассмотрены некоторые факторы, предположительно влияющие на развитие разумной жизни. Так, например, это преобладание звезд солнечного типа, а также наличие планетных систем, частота взрывов сверхновых. Также учитывалось наличие достаточного времени для возникновения сложных организмов.

Ученые отметили, что разумным цивилизациям свойственна тяга к самоуничтожению. Как пояснили астрофизики, люди и животные могут разрушать окружающую их среду. Например, крысы, завезенные на остров, съедят на нем все до последнего кусочка, а потом умрут от голода. А люди выбрасывают парниковые газы в атмосферу и сталкиваются с будущим, в котором планета больше не в состоянии поддерживать жизнь. В результате исследователи предположили, что, если внеземные цивилизации и возникли, то большинство из них, скорее всего, уже уничтожили сами себя.

Помимо этого, было выявлено, что вероятность возникновения жизни достигла пика примерно через 8 миллиардов лет после образования галактики. Она появилась в области, удаленной от центра на 13 тысяч световых лет. При этом Земля находится от центра Млечного Пути примерно на 25 тысячах световых лет. Кроме того, человеческая цивилизация возникла примерно через 13,5 миллиарда лет после образования нашей галактики.