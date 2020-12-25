Врач сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik рассказал, чем отличается иммунитет от коронавирусной инфекции после болезни и вакцинации.
Врач пояснил, что иммунитет от COVID-19 возникает и у тех, кто переболел новым вирусом, и у тех, кто привился.
"Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины ‒ механизм одинаковый", ‒ отметил он.
Бутенко добавил, что создатели российской вакцины "Спутник V" смогли показать на довольно большом материале, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел COVID-19 естественным путем.
При этом, отметил специалист, титр антител не является единственным показателем наличия иммунитета.
"Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть. Потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект", — рассказал он.
Медик подытожил, что есть такой эффект, как иммунологическая память. Встреча организма с аналогичным возбудителем (например, коронавирусом) приводит к быстрому развитию высоких уровней антител и создается защитный эффект.
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