МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik рассказал, чем отличается иммунитет от коронавирусной инфекции после болезни и вакцинации.

Врач пояснил, что иммунитет от COVID-19 возникает и у тех, кто переболел новым вирусом, и у тех, кто привился.

"Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины ‒ механизм одинаковый", ‒ отметил он.

Бутенко добавил, что создатели российской вакцины "Спутник V" смогли показать на довольно большом материале, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел COVID-19 естественным путем.

При этом, отметил специалист, титр антител не является единственным показателем наличия иммунитета.

"Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть. Потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект", — рассказал он.

Медик подытожил, что есть такой эффект, как иммунологическая память. Встреча организма с аналогичным возбудителем (например, коронавирусом) приводит к быстрому развитию высоких уровней антител и создается защитный эффект.