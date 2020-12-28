МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российские специалисты работают над разработкой терапевтического препарата для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на основе антител. При этом, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, не исключено создание сразу нескольких таких лекарственных средств. Голикова рассказала о стратегии России в борьбе с коронавирусом

"Коктейль из этих моноклональных антител, хотя он направлен на решение одной и той же задачи — лечение больного, который уже заразился новым коронавирусом, — может быть совершенно различным, потому что эти моноклональные антитела будут с различными точками взаимодействовать в составе S-белка", — рассказал он.

Гинцбург пояснил, что для того чтобы понять, какой из препаратов будет более эффективен, будут вестись клинические испытания.

"Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнутся первая — вторая фазы испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь", — добавил врач.

Уточняется, что средство на основе антител будет применяться в виде капельниц. Предполагается, что одному больному потребуется поставить такую капельницу не больше двух раз.

"Человек с момента заражения, когда он начинает болеть, получает такой препарат, который нейтрализует вирус, за это время у человека начинают вырабатываться собственные антитела, это семь-десять дней… он начал выздоравливать. А за счёт этих антител он продержался до выработки собственных, вот в чём смысл", — подытожил он.