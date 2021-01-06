МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Учёные из Национального университета Сингапура разработали плёнку, которая эффективно испаряет пот с кожи человека и может использовать его для питания носимых электронных устройств, например, фитнес-браслетов. Об этом сообщается на официальном сайте этого учебного заведения — NUSnews.

Учёные объяснили, что пот в основном состоит из воды. Когда же вода испаряется с поверхности кожи, температура последней становится ниже. Новая плёнка впитывает влагу из пота. А влага может быть использована для получения энергии, которая будет питать небольшой носимые гаджеты.

Главными компонентами плёнки являются хлорид кобальта и этаноламин. Помимо того, что плёнка поглощает воду, она может и быстро выпускать влагу под воздействием солнечного света. Её можно повторно использовать более 100 раз.

Помимо этого, ученые создали носимое устройство для сбора энергии, состоящее из восьми электрохимических ячеек. Каждая ячейка генерирует около 0,57 вольт электричества. Общей энергии, собранной устройством, достаточно, чтобы питать светодиод. У разработки есть потенциал в области создания безбатарейных гаджетов.

Исследователи уже проверили плёнку в составе стелек для обуви. Например, одна стелька для обуви за счёт выделенного ступнёй пота создаст достаточно электричества, чтобы запитать светодиод.

Впрочем, разработчики предлагают делать из нового материала не только стельки, но и подкладку обуви, а также прокладки для внедрения в область подмышек. Пользователю такого устройства будет сухо и комфортно, и одновременно он сможет подзаряжать небольшие гаджеты вроде фитнес-трекеров.