МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели назвал причины, из-за которых стоит доверять российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

В своей статье журналист пишет, что вакцина "Спутник V", созданная в Центре имени Гамалеи, уже прошла клинические испытания третьей фазы. Эффективность препарата превышает 90%.

Он отмечает, что в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая, когда у людей заболевание COVID-19 проходит в тяжелом виде либо с осложнениями.

Фазели особо отметил сотрудничество России и производителей страны с англо-шведским фармацевтическим гигантом AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины.

"Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях", — отмечает автор статьи.

Журналист отмечает, что, выбирая между российской вакциной и препаратом CoronaVac (производит китайская биофармацевтическая компания Sinovac), он бы привился "Спутником V".