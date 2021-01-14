МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. При нынешних темпах потепления способность Земли поглощать почти треть антропогенных выбросов углерода через растения может уменьшиться вдвое в течение следующих двух десятилетий. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, проведенному исследователями из Университета Северной Аризоны, Центра исследования климата Вудвелла и Университет Вайкато, Новая Зеландия.

Ученые объяснили, что способность растения через процесс фотосинтеза поглощать углерод в составе углекислого газа помогает смягчить влияние антропогенных выбросов на климат. Биосфера, в целом, поглощает больше углекислого газа, чем высвобождает, что связано с увеличением площади лесов. Проблема в том. что у фотосинтеза существует оптимальный температурный диапазон, за пределами которого его эффективность начинает снижаться.

Исследователями был обнаружен тот температурный порог, после которого поглощение углерода растениями резко замедляется, а его высвобождение ускоряется. Прохождение этого порога уже наблюдалось во многих биомах по всему миру даже с учетом таких факторов, как воздействие солнечного света и воды. Для растений с С3-фотосинтезом пик поглощения углерода достигается при 18 градусах Цельсия, а у растений с С4-фотосинтезом (характерен для засушливых местообитаний) при 28 градусах Цельсия.

Пока превышение температурного порога наблюдается лишь у 10% биосферы. Тем не менее, в будущем под ударом могут оказаться тропические леса в Амазонии и Юго-Восточной Азии и тайга в России и Канаде, которые представляют собой самые богатые углеродом биомы Земли.