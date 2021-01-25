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В России получили изображение "британского" штамма COVID
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Специалисты Роспотребнадзора впервые смогли сфотографировать под микроскопом "британский" штамм нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства, опубликованы фото... ПРАЙМ, 25.01.2021
коронавирус, роспотребнадзор, россия, новости, технологии, наука
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора впервые смогли сфотографировать под микроскопом "британский" штамм нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства, опубликованы фото.
"ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал "британский" штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года", — отмечает ведомство.
Фотография вируса была получена под микроскопом в рамках продолжающегося изучения Роспотребнадзором свойств данного варианта COVID-19. В том числе, ученых интересует его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.
Зарегистрированные в РФ ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения "британским" вариантом вируса. При этом тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.
"Мутации, характерные для "британского" штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями", — пояснили в Роспотребнадзоре.