МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора впервые смогли сфотографировать под микроскопом "британский" штамм нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства, опубликованы фото. В России впервые с ноября выявили меньше 20 тысяч случаев COVID за сутки

"ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал "британский" штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года", — отмечает ведомство.

Фотография вируса была получена под микроскопом в рамках продолжающегося изучения Роспотребнадзором свойств данного варианта COVID-19. В том числе, ученых интересует его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Зарегистрированные в РФ ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения "британским" вариантом вируса. При этом тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

"Мутации, характерные для "британского" штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями", — пояснили в Роспотребнадзоре.