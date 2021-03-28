МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Список из десяти самых важных инновационных технологий, которые изменят нашу жизнь, составила редакция Scientific American совместно с аналитиками Всемирного экономического форума. 

Они опросили ведущих экспертов в области технологий, созданных в 2020 году, и определили самые интересные и полезные изобретения для планеты.

Итак, развитие науки и появление инновационных технологий когда-либо позволят обняться с человеком, который находится на другом континенте. Они помогут вылечить болезнь Альцгеймера, которая стала одним из самых страшных вызовов перед человечеством, а вместо флешки для хранения информации будут использовать ДНК. 

Топ-10 инноваций последнего года:

  • Биопластик из растительных отходов
  • Социальные роботы
  • Металинзы
  • Потенциальное лекарство от Альцгеймера
  • Умные удобрения
  • Совместное телеприсутствие
  • Блокчейн против пищевых отравлений
  • Безопасные ядерные реакторы
  • Хранение данных в ДНК
  • Сетевые накопители энергии