МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Список из десяти самых важных инновационных технологий, которые изменят нашу жизнь, составила редакция Scientific American совместно с аналитиками Всемирного экономического форума.

Они опросили ведущих экспертов в области технологий, созданных в 2020 году, и определили самые интересные и полезные изобретения для планеты.

Итак, развитие науки и появление инновационных технологий когда-либо позволят обняться с человеком, который находится на другом континенте. Они помогут вылечить болезнь Альцгеймера, которая стала одним из самых страшных вызовов перед человечеством, а вместо флешки для хранения информации будут использовать ДНК.

Топ-10 инноваций последнего года: