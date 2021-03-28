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Эксперты назвали топ-10 инновационных технологий, которые изменят жизнь
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Список из десяти самых важных инновационных технологий, которые изменят нашу жизнь, составила редакция Scientific American совместно с аналитиками Всемирного экономического... ПРАЙМ, 28.03.2021
новости, технологии, наука
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Список из десяти самых важных инновационных технологий, которые изменят нашу жизнь, составила редакция Scientific American совместно с аналитиками Всемирного экономического форума.
Они опросили ведущих экспертов в области технологий, созданных в 2020 году, и определили самые интересные и полезные изобретения для планеты.
Итак, развитие науки и появление инновационных технологий когда-либо позволят обняться с человеком, который находится на другом континенте. Они помогут вылечить болезнь Альцгеймера, которая стала одним из самых страшных вызовов перед человечеством, а вместо флешки для хранения информации будут использовать ДНК.
Топ-10 инноваций последнего года:
- Биопластик из растительных отходов
- Социальные роботы
- Металинзы
- Потенциальное лекарство от Альцгеймера
- Умные удобрения
- Совместное телеприсутствие
- Блокчейн против пищевых отравлений
- Безопасные ядерные реакторы
- Хранение данных в ДНК
- Сетевые накопители энергии