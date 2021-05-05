МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Обломки китайской тяжёлой ракеты-носителя Long March 5B "Чанчжэн-5" могут упасть на Землю через несколько дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Пентагона Майка Ховарда. Китай нанесет новый удар по своим интернет-гигантам

По его словам, ракета должна войти в атмосферу планеты примерно 8 мая, однако определить место возможного падения можно будет только за несколько часов до события.

"Я не считаю, что нужно принимать какие-либо меры предосторожности. Риск того, что будет нанесён какой-то ущерб или что кто-то пострадает, довольно мал", — отметил Ховард

Он добавил, что это "очень маловероятно" и "не стоит лишать себя сна" по этой причине, однако полностью исключать этого нельзя.

Ховард также заверил, что американские военные внимательно отслеживают траекторию движения ракеты.