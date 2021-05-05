2021-05-05T16:37:00+03:00
2021-05-05T16:38:29+03:00
2021-05-05T16:37:00+03:00
2021
https://1prime.ru/sience/20210505/833607053.html
В Пентагоне предупредили о падении на Землю неконтролируемой ракеты Китая
Наука
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Обломки китайской тяжёлой ракеты-носителя Long March 5B "Чанчжэн-5" могут упасть на Землю через несколько дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя... ПРАЙМ, 05.05.2021
ракета, пентагон, китай, новости, технологии, наука
https://1prime.ru/images/83259/34/832593445.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83259/34/832593445.jpg
https://1prime.ru/images/83259/34/832593444.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83259/34/832593444.jpg
https://1prime.ru/images/83259/34/832593432.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83259/34/832593432.jpg
https://1prime.ru/world/20210501/833588090.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Обломки китайской тяжёлой ракеты-носителя Long March 5B "Чанчжэн-5" могут упасть на Землю через несколько дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Пентагона Майка Ховарда.
По его словам, ракета должна войти в атмосферу планеты примерно 8 мая, однако определить место возможного падения можно будет только за несколько часов до события.
"Я не считаю, что нужно принимать какие-либо меры предосторожности. Риск того, что будет нанесён какой-то ущерб или что кто-то пострадает, довольно мал", — отметил Ховард
Он добавил, что это "очень маловероятно" и "не стоит лишать себя сна" по этой причине, однако полностью исключать этого нельзя.
Ховард также заверил, что американские военные внимательно отслеживают траекторию движения ракеты.