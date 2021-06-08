МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым выработать позицию по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта: возможный запрет применения некоторых форм, ограничения его использования в отдельных сферах, введение системы внешнего контроля за разработками. При этом, как заявил Медведев, главное не перегнуть палку с запретами. В ФРГ назвали воодушевляющим отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

"Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду… возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничения его использования в отдельных сферах, введения системы внешнего контроля за разработками. Но здесь главное — не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля", — сказал он на совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта.

Он отметил, что можно запретить то, что в конечно счете станет важным для человеческого развития, а Россия лишится этих возможностей, поэтому действовать нужно аккуратно.

"Все это предстоит отрегулировать, здесь исключительно высока роль парламента", — добавил Медведев.