МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Для того, чтобы коронавирус стал сезонным, а не круглогодичным заболеванием, человечеству необходимо накопить уровень коллективного иммунитета как минимум в 80%. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Специалист напомнил: Роспотребнадзор уже больше года проводит исследование по оценке коллективного иммунитета к COVID-19. Сейчас проходит пятый этап.

Ученые оценивают показатели по 26 регионам.

Он отметил важность того, чтобы люди с иммунитетом — и переболевшие, и прошедшие вакцинацию — были равномерно распределены по популяции.

Только в этом случае будет достигнут необходимый эффект.

"С учетом того, что у переболевших уровень антител постепенно снижается, можно предполагать, что ковид периодически будет возвращаться. Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения — переболев или получив вакцину", — отметил Тотлян в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Напомним, что на 5 сентября, воскресенье, в России число случаев заболевания коронавирусом превысило семь миллионов человек. В мире с начала пандемии заболели свыше 220 миллионов человек.