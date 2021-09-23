МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. По итогам будут разработаны требования к космической технике с целью организации подобных миссий. Об этом сообщается в материалах корпорации, опубликованных на сайте госзакупок.

"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем",- поясняется в документе.

Общая сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей.

Впервые в официальных документах космической корпорации говорится о том, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.